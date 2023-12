© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho depositato un’interrogazione per chiedere al presidente Meloni di revocare i contributi a chi licenzia", scrive su X il senatore del Partito democratico, Andrea Crisanti, che esprime la sua solidarietà ai giornalisti della Agenzia Dire in sciopero per la decisione dell'azienda di procedere a 15 licenziamenti. (Rin)