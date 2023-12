Legge Bilancio: Barelli (FI), nessuna forzatura su tempi, governo è saldo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di bilancio, "arriverà alla Camera e quindi ci avviamo a passare le feste in Aula. Non c'è nessuna forzatura dei tempi, con la tutela delle prerogative dell'opposizione. L'importante è approvarla entro il 31 dicembre". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, parlando a margine di Atreju, la manifestazione annuale della destra italiana in corso a Castel Sant’Angelo a Roma. "Il governo è saldo e, nonostante tutto quello che succedendo nel mondo, abbiamo delle performance migliori di altri Paesi europei, come la Germania che è in crisi - ha aggiunto Barelli -. L'Italia ha raggiunto mezzo milione di nuovi occupati con contratti di lavoro a tempo determinato. Speriamo che la crisi si allenti nel 2024 e che l'Italia possa avere un ruolo ancora più determinante in Europa", ha concluso(Rer)