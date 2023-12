Scuola: Mim e Aci insieme per educazione stradale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scuola deve svolgere un ruolo di primo piano nel diffondere la cultura della sicurezza stradale - dichiara il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara - e il dramma di tante vite spezzate a causa di incidenti stradali non può essere tollerato. Assieme ai ministri delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e dell'Interno, Matteo Piantedosi, siamo impegnati da tempo in progetti volti a sensibilizzare i cittadini su questo tema, a partire proprio dalla scuola. Il protocollo d’intesa tra Mim e Aci si inserisce in questo percorso, puntando a trasmettere ai nostri giovani il valore del rispetto delle regole e dunque dell'altro, della persona, presupposto irrinunciabile per un corretto agire civico". La sicurezza stradale "è un diritto personale e un valore sociale - afferma il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani - da promuovere con ogni sforzo soprattutto tra i più giovani, non solo perché sono i guidatori di domani, ma perché sono anche drammaticamente colpiti dalla piaga dell’incidentalità. Sulle nostre strade più di 100 ragazzi under17 hanno perso la vita l’anno scorso e il numero è in forte aumento: +20 per cento rispetto al 2021, con analogo trend fino ai 19enni. L’accordo con il Mim costituisce un punto di raccordo istituzionale nazionale e locale per la formazione alla mobilità responsabile e sostenibile, proponendo un percorso educativo continuo dalle scuole d’infanzia fino ai licei". (Com)