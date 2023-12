Ucraina-Usa: Zelensky visita base esercito statunitense di Wiesbaden in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha visitato la base dell’esercito statunitense a Wiesbaden, in Germania. Lo ha reso noto su X lo stesso leader ucraino. “Dopo la mia visita in Norvegia, sono arrivato al Comando dell'esercito statunitense in Europa, che ha sede a Wiesbaden, in Germania. Sono stato nuovamente convinto dell’eccellente qualità degli aiuti militari statunitensi all’Ucraina. Ne abbiamo davvero bisogno per la vittoria”, ha scritto Zelensky. “Ci aspettiamo che il Congresso degli Stati Uniti approvi presto la decisione cruciale di continuare il vitale sostegno all’Ucraina”, ha concluso il presidente ucraino. (Kiu)