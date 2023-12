Portogallo: presidente Rebelo de Sousa, è stato Costa a decidere di dimettersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha affermato che è stato il primo ministro, Antonio Costa, a decidere di dimettersi. Il capo dello Stato ha replicato in questo modo alla domanda se si fosse pentito della sua decisione di accettare le dimissioni e di convocare nuove elezioni. "Mi ha detto che se ne sarebbe andato. Non sono stato io a dirgli: vai via. No, è stato lui a dirmi: in tutta coscienza, non posso restare", ha spiegato Rebelo de Sousa, sottolineando che non si può dissuadere una persona che ha una "convinzione molto profonda". "La decisione che ho preso dopo è stata una conseguenza", ha proseguito il capo dello Stato. Rebelo de Sousa ha poi ribadito la sua stima nei confronti dell'ex premier riconoscendogli "un prestigio europeo eccezionale", e aggiungendo che sarebbe "molto utile" come prossimo presidente del Consiglio europeo.(Spm)