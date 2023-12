Ue: Michel, Consiglio ha deciso di avviare negoziati adesione per Ucraina e Moldova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo "ha deciso di avviare i negoziati di adesione con Ucraina e Moldova". Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "Il Consiglio europeo ha concesso lo status di candidato alla Georgia. L'Ue aprirà i negoziati con la Bosnia Erzegovina una volta raggiunto il necessario grado di conformità ai criteri di adesione e ha invitato la Commissione a riferire entro marzo in vista di tale decisione", ha aggiunto Michel. "Un chiaro segnale di speranza per i loro popoli e per il nostro continente", ha concluso il presidente del Consiglio europeo. (Beb)