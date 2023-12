© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 74 anni è morto oggi in un incidente stradale a Inverno e Monteleone (PV). Alle 17 l'anziano, che si trovava alla guida della sua auto sulla strada SP 412, ha avuto uno scontro frontale con un camion. Alla guida del mezzo pesante un 51 enne che è stato valutato sul posto dai soccorritori, ma non è stato ospedalizzato. Per il 74 enne, invece, non c'è stato nulla da fare. (Rem)