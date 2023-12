Rifiuti: Duprey (Syctom), in Francia termovalorizzatori vicini a case, nessuna protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutto "abbiamo tre impianti di termovalorizzazione. Gestiamo i rifiuti di 6 milioni di persone, pari a 92 città, con 97 responsabili. Lavoriamo comunque per migliorare il riciclo e la riduzione dei rifiuti". Lo ha detto Corentin Duprey, presidente Syctom che gestisce gli impianti di Isséane à Issy-les-Moulineaux in Francia intervenuto in videoconferenza al dibattito "Capitale pulita" nell'ambito del ciclo di incontri "Roma Locomotiva d'Italia" organizzato dal quotidiano "Il Tempo". "Non abbiamo avuto critiche all'annuncio della realizzazione degli impianti che sono stati sostenuti dal sindaco e accettati dalla città. Abbiamo lavorato congiuntamente per migliorare questi impianti ed è importante anche sottolineare la distanza dalle case, gli impianti sono parte del tessuto urbano", ha concluso.(Rer)