Superbonus: Barelli (FI), facciamo il tifo affinché ci sia proroga

- Per quanto riguarda la battaglia di Forza Italia sulla proroga del superbonus, "non ci arrendiamo. Tutta la maggioranza capisce il problema, che è importante soprattutto per quei cittadini e aziende oneste che non hanno usufruito in maniera maldestra del bonus e del superbonus. Noi facciamo il tifo affinché prima della fine dell'anno ci possa essere una proroga di qualche mese, nel rispetto dei vincoli di bilancio possa essere trovata". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, parlando a margine di Atreju, la manifestazione annuale della destra italiana in corso a Castel Sant’Angelo a Roma. (Rer)