Milano: De Corato, solidarietà a direttrice Lautone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ad Alessia Lautone, direttrice dell'agenzia di stampa LaPresse, per l'aggressione odierna subita in Porta Venezia a Milano. In quella zona, centralissima, a pochi minuti da piazza Duomo, ogni giorno accade qualche lite, furto o aggressione appunto. Il sindaco, dopo 7 anni, continua ancora con la linea del 'massimo impegno', ma dall'inizio del suo mandato a oggi non si è registrata alcuna sua azione concreta in ambito di sicurezza in città. Sala continua a prendere tempo per la risoluzione dei problemi sulla sicurezza in città, ma non si è accorto che il suo mandato sta volgendo al termine". Lo dichiara Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera. (Com)