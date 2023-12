Rifiuti: Palermo (Acea), progetto termovalorizzatore Roma anche grazie a esperienza San Vittore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il termovalorizzatore di Roma "per noi è un progetto significativo, messo già a gara dal Comune. Acea ha presentato un progetto perché altre aziende non sono state in grado di presentarne uno adeguato, nei tempi previsti". Lo ha detto l'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, in occasione del dibattito "Capitale pulita" nell'ambito del ciclo di incontri "Roma Locomotiva d'Italia" organizzato dal quotidiano "Il Tempo". Acea è stata in grado di realizzare un progetto "anche grazie all'esperienza che abbiamo nel Lazio, dove già gestiamo il termovalorizzatore di San Vittore per il quale ora siamo a lavoro sulla quarta linea. Per Roma abbiamo fatto un progetto che non impatta sul paesaggio ed ne siamo molto orgogliosi", ha aggiunto. Palermo infine ha ricordato che "la tecnologia di Hitachi" impresa che partecipa alla cordata di cui Acea è capofila "è la migliore al mondo per la realizzazione di termovalorizzatori". (Rer)