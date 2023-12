Rifiuti: Palermo (Acea), avanti con progetto termovalorizzatore, tempi stabiliti in gara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- In merito al termovalorizzatore di Roma "come Acea siamo impegnati nello sviluppo del progetto che abbiamo presentato già a inizio dell'anno" e in merito alle tempistiche "il progetto ha delle milestone che sono state individuate anche nel bando di gara e quelle sono le indicazioni dei tempi" ora "ci stiamo focalizzando sul presentare una proposta coerente con quanto messo a bando". Lo ha detto l'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, in occasione del dibattito "Capitale pulita" nell'ambito del ciclo di incontri "Roma Locomotiva d'Italia" organizzato dal quotidiano "Il Tempo". "Un progetto molto importante che vede coinvolti non solo noi ma quello che riteniamo essere il meglio del know-how sia tecnologico che dell'esperienza in questo campo - ha spiegato -. La soluzione proposta, presentata dal sindaco Roberto Gualtieri, rappresenta un progetto all'avanguardia. Una soluzione concreta - ha aggiunto - che è stata messa a gara, e noi siamo fiduciosi e stiamo lavorando per presentare un'offerta. Crediamo che possa essere un valido contributo a risolvere e gestire tema dei rifiuti nella Capitale".(Rer)