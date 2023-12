Ex Ilva: Turco (M5s), Corte giustizia Ue definitiva su danni a salute di sito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Il parere espresso oggi dalla Corte di giustizia europea del Lussemburgo sul caso ex Ilva lascia pochi dubbi. 'Se l'inquinamento ambientale dell'impianto provoca danni eccessivi alla salute umana, bisogna prendere ulteriori provvedimenti protettivi. Se questi non sono attuabili, la produzione non può essere autorizzata'. Parole nitide, che fanno il paio con quelle che il M5s dice da un decennio. Per questo motivo riteniamo che il governo Meloni in un anno abbia infilato un autogol dietro l'altro, a partire dal reinserimento dello scudo penale, dal riesame dell'Aia che estende per altri 12 anni il ciclo a carbone e da quel prestito di 680 milioni ad ArcelorMittal, con il quale il governo pensava di scaricare i costi dei processi di decarbonizzazione sul socio privato, a cui si aggiunge la mancata approvazione della nostra proposta, a mia prima firma, sull'introduzione della Valutazione integrata dell'impatto ambientale e sanitario (Viias) e sulla riduzione dei limiti degli inquinanti di cui al decreto legislativo 155/2010". Lo afferma in una nota il vicepresidente del M5s, senatore Mario Turco. "Purtroppo tutte le valutazioni fatte da Meloni, Urso e Fitto si sono rivelate sbagliate e prive d'incisività, e ora si è giunti a un punto di non ritorno, con le imprese dell'indotto che non potranno pagare gli stipendi e le tredicesime, con le navi al largo ferme nell'attesa di scaricare e la produzione che si sta pian piano arrestando, senza alcuna garanzia alcuna per i lavoratori ex Ilva in amministrazione straordinaria. Nessuno nel governo negli ultimi dodici mesi si è posto il problema della sostenibilità del sito, economica, ambientale, e sanitaria, e adesso i risultati sono questi. La propaganda farlocca della Meloni e della sua squadra sul nuovo sogno siderurgico italiano si è infranta sulla realtà dei fatti. Eppure erano così pronti da avere soluzioni per tutto", conclude.(Com)