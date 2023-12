© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del Consiglio europeo di avviare i negoziati di adesione con l’Ucraina è una vittoria non solo per Kiev, “ma anche per tutta l’Europa”. È quanto ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Si tratta di una vittoria, ha aggiunto il leader dell’Ucraina, che “motiva, ispira e fortifica”. (Kiu)