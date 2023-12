Atreju: Tiero (Fd'I), gettiamo le basi di un grande partito moderato e conservatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci tengo a sottolineare che ho iniziato il mio impegno politico con Fd'I insieme a tanti altri amici nel 2017, quando eravamo al 2,8 per cento su scala nazionale. Sono un ex democristiano, che ha deciso di aderire a Fratelli d'Italia dal momento in cui la nostra leader e premier, Giorgia Meloni, ha aperto il partito al centro, proprio durante la festa di Atreju del 2017". Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di Fd'I e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio che oggi ha partecipato all'inaugurazione di Atreju 2023. "L'apertura del partito ai moderati è un percorso ancora in essere e che a livello nazionale dovrà avere un passaggio ulteriore. Giorgia Meloni in Europa non sta più con Marine Le Pen ma nel Partito dei conservatori e riformisti europei di cui è stata eletta presidente. Lo sbocco finale dovrà essere quello di creare in Italia il partito dei conservatori". (segue) (Com)