Atreju: Tiero (Fd'I), gettiamo le basi di un grande partito moderato e conservatore (2)

- E' chiaro che "non possiamo pensare di sostituire la classe dirigente che c'era - dice anche Tiero - : dobbiamo integrarla e Giorgia Meloni lo sta facendo. Bisogna creare un partito dei conservatori in cui dentro ci siano una destra democratica ed un centro moderato, uniti nell'obiettivo comune di consolidare un blocco alternativo al centrosinistra. Mi è stata conferita la carica di vice portavoce regionale e anche attraverso questo ruolo ho avuto la fortuna di vivere il partito partendo dalla base. Ho avuto modo di incontrare militanti e simpatizzanti che costruiscono quotidianamente il radicamento sul territorio. Gente che con passione e generosità rende viva la nostra azione politica e anima le nostre occasioni di incontro. Insieme a loro continueremo nella direzione del rinnovamento e dell'allargamento del partito". (Com)