Russia-Usa: intelligence russa, continuiamo dialogo su scambio di Whelan e Gershkovich

- La Russia continua il dialogo con gli Usa sulla questione dello scambio di cittadini statunitensi arrestati in Russia, Paul Whelan ed Evan Gershkovich, ma non può fornire dettagli in merito. E' quanto ha detto il direttore del servizio di intelligence straniero della Russia (Svr), Sergei Naryshkin, parlando a margine della riunione dei leader delle agenzie di sicurezza e dei servizi di intelligence dei Paesi della Comunità degli Stati indipendenti. "Il dialogo è in corso, ma in accordo con la parte statunitense, non lo commentiamo", ha detto Naryshkin. (Rum)