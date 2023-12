© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: Difesa ha rilevato 9 aerei e 9 navi da guerra cinesi nei pressi dell'isola - Il ministero della Difesa di Taiwan ha rilevato nove aerei e nove navi da guerra cinesi nei pressi dell'isola nelle ultime 24 ore. Stando a quanto riferito dal dicastero su X (ex Twitter), un aereo da guerra antisommergibile Y-8, un aereo Y-8 e un bombardiere H-6 hanno violato il perimetro sudoccidentale della Zona d'identificazione della difesa (Adiz) taiwanese. L'isola ha risposto schierando navi, aerei e sistemi missilistici di terra. I vertici della sicurezza di Taiwan hanno denunciato un aumento dell'attività militare da parte della Cina soprattutto in vista delle elezioni presidenziali e parlamentari in programma il 13 gennaio prossimo. (segue) (Res)