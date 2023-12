© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vietnam: premier Pham Minh Chinh in visita in Giappone da domani al 18 dicembre - Il primo ministro del Vietnam, Pham Minh Chinh, sarà in visita in Giappone dal 15 al 18 dicembre, su invito dell’omologo giapponese, Fumio Kishida, per partecipare al vertice commemorativo dei 50 anni di relazioni tra il Giappone e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e per impegni bilaterali. Il premier vietnamita interverrà, tra l’altro, all’evento Asia Zero Emission Community (Azec), sul tema della decarbonizzazione, presieduto da Kishida. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Hanoi. Il Vietnam e il Giappone hanno elevato le loro relazioni a partnership strategica onnicomprensiva lo scorso novembre, in occasione della visita a Tokyo del presidente vietnamita Vo Van Thuon, nel 50mo anniversario dell’istituzione dei rapporti diplomatici. L’Asean e il Giappone, partner di dialogo dal 1973, hanno istituito la partnership nel 1977 e la partnership strategica onnicomprensiva lo scorso settembre. (segue) (Res)