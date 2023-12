© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: proteste su falla sicurezza alla camera bassa, sospesi 15 parlamentari di opposizione - Quindici parlamentari di opposizione sono stati sospesi fino al termine della sessione invernale attualmente in corso (4-22 dicembre) a causa delle proteste sulla gestione della sicurezza, seguite all’intrusione avvenuta ieri nella Camera del popolo, la camera bassa del parlamento dell’India. Tra i sospesi c’è un rappresentante dell’All India Trinamool Congress (Tmc) nel Consiglio degli Stati, la camera alta. Gli altri 14 sono deputati della camera bassa, nove dei quali appartenenti al Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito della minoranza; due al Partito comunista marxista (Cpm), due alla Federazione progressista dravidica (Dmk) e uno al Partito comunista (Cpi). L’opposizione ha criticato la falla nella sicurezza e ha chiesto una dichiarazione sulla vicenda da parte del ministro dell’Interno, Amit Shah. Inoltre, ha criticato le sospensioni. Nella sessione parlamentare in corso c’è stata anche l’espulsione della deputata del Tmc Mahua Moitra, votata l’8 dicembre dalla maggioranza su raccomandazione del comitato etico perché la donna è stata denunciata per corruzione all’Ufficio centrale di investigazione (Cbi) con l’accusa, da lei respinta, di aver accettato denaro e favori dal gruppo Hiranandani per presentare interrogazioni parlamentari sul concorrente Adani. (Res)