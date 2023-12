Università: Iannantuoni (Crui), Pnrr sta fornendo ossigeno prezioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sta fornendo ossigeno prezioso alle attività di ricerca e innovazione delle università. Lo ha detto oggi la neoeletta presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), Giovanna Iannantuoni, intervenendo all’Università di Trieste alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024, il centesimo dalla fondazione dell’ateneo. "Quando si parla di università in genere il primo pensiero va alla formazione dei giovani, ma l'università ha anche un'altra missione fondamentale per le sorti del Paese. Ovvero quella che passa prima per la ricerca e poi per la valorizzazione dei suoi risultati, che genera innovazione", ha detto. "Il Pnrr sta in questi anni fornendo ossigeno prezioso a queste attività, spesso trascurate dalla politica. Ma il Pnrr, lo sappiamo, si conclude nel 2026 e il 2026 è domani. È quindi fin da ora che dobbiamo riflettere su che Paese vogliamo essere dal 2027 in poi. Io credo che l'Italia meriti di diventare un luogo dove tradizione e innovazione si alimentano a vicenda, economicamente prospero, dove i giovani non fuggono ma anzi vengono a realizzare i loro progetti. Nelle nostre università - ha proseguito - c'è un fermento incessante che spinge in questa direzione, ma da soli non possiamo di certo farcela. Abbiamo bisogno che il legame inscindibile che la crescita economica e lo sviluppo sociale hanno con l'innovazione che proviene dalla ricerca venga ribadito non solo nei proclami, ma nelle scelte concrete di politica economica", ha concluso Iannantuoni. (Frt)