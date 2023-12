Usa: difesa, Camera approva bilancio annuale di 866 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha adottato oggi il disegno di legge sul bilancio annuale della difesa, testo che ora passa al presidente Joe Biden per l'approvazione di un pacchetto di finanziamenti del Pentagono da 866 miliardi di dollari. Lo riferisce "The Hill", precisando che il testo ha ottenuto 310 voti dai democratici e 118 dai repubblicani. La versione finale del National Defense Authorization Act (Ndaa), concordata tra Camera e Senato, ha superato l'opposizione dei conservatori più intransigenti che si sono opposti all'esclusione di una serie di emendamenti approvati dalla Camera durante l'estate. I negoziatori della Camera e del Senato avevano pubblicato la scorsa settimana la versione di compromesso del disegno di legge, eliminando alcune voci di spesa controverse in materia di aborto e terapie di affermazione di genere. (segue) (Res)