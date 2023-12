Usa: difesa, Camera approva bilancio annuale di 866 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati conservatori si sono inoltre opposti all’inclusione nel disegno di legge di un’estensione della sezione 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act (Fisa) fino al 19 aprile. La sezione in questione, che scade alla fine di quest’anno, consente agli Stati Uniti di sorvegliare gli stranieri all’estero senza mandato, ma i deputati hanno espresso preoccupazione perché i cittadini statunitensi potrebbero essere coinvolti nell’attività di sorveglianza. L'Ndaa – uno degli atti legislativi più importanti approvati ogni anno – manterrà i finanziamenti del Pentagono per l’anno fiscale 2024, autorizzerà decine di miliardi di dollari per aerei e navi e aumenterà il pagamento delle truppe del 5,2 per cento, un aumento record. Il disegno di legge sulla difesa prevede inoltre 11,5 miliardi di dollari di fondi per contenere la Cina nella regione dell’Indo-Pacifico e altri 800 milioni di dollari per sostenere l’Ucraina contro l'aggressione russa. (Res)