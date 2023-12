Germania: arrestati presunti membri di Hamas sospettati di pianificare attentati antisemiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presunti membri del movimento islamista palestinese Hamas sono stati arrestati oggi a Berlino e a Rotterdam, nei Paesi Bassi, perché sospettati di pianificare un attentato contro istituzioni ebraiche in Europa. Secondo quanto comunicato dalla Procura generale federale (Gba), si tratta Abdelhamid al A. e Ibrahim el R., nati in Libano, del cittadino egiziano Mohamed B. e dell'olandese Nazih R. In particolare, Al A., B ed El R. sono stati arrestati a Berlino. A Rotterdam è stato catturato R, destinatario di un mandato di arresto europeo. I quattro sono sospettati di appartenenza a un'organizzazione terroristica straniera. Secondo il Gba, Al A., B., El R. e R. sono membri di Hamas “da anni” e hanno preso parte alle operazioni del movimento all'estrto..I quattro avevano “stretti legami” con i capi delle Brigate Izz al Din al Qassam, la componente militare del movimento islamista palestinese. Per esempio si tratta del vicomandante Khalil Hamed al Kharraz, “recentemente ucciso”. Al più tardi dalla primavera del 2023, Al A. è stato incaricato da alti esponenti di Hamas in Libano di localizzare in Europa un nascondiglio di armi, allestito segretamente dal gruppo in passato. Le armi dovevano essere portate a Berlino e tenute pronte per eventuali attacchi contro istituzioni ebraiche in Europa. A ottobre scorso, Al A., B. e R. hanno lasciato più volte la capitale della Germania per cercare gli armamenti. I tre avevano il sostegno di El R. (Geb)