Governo: M5s su treno Lollobrigida, "Meloni senior prende italiani per fessi"

- "Arianna Meloni ad Atreju si è detta 'orgogliosa' del fatto che suo marito, il ministro Lollobrigida, ha fatto fermare un Frecciarossa in ritardo per scendere a Ciampino. 'E' una cosa che fanno tutti', ha specificato con totale nonchalance. Che dire: errare è umano, ma perseverare è diabolico". Lo hanno dichiarato i parlamentari del Movimento 5 stelle delle commissioni Trasporti di Camera e Senato Antonino Iaria, Luciano Cantone, Roberto Traversi, Giorgio Fede, Gabriella di Girolamo, Elena Sironi e Antonio Trevisi. "A Meloni senior qualcuno dovrebbe spiegare che no, non lo fanno tutti, perché ai milioni di pendolari che vivono disagi un giorno sì e l'altro pure non basta fare una telefonata per fermare un convoglio. Quindi con le burle anche basta. Oltretutto - ha proseguito - continuiamo a ritenere raggelante il silenzio del ministro Salvini su questa vicenda. Il leitmotiv di Fratelli d'Italia è diventato quello di prendere gli italiani per fessi, ma i cittadini non lo sono. È giunta l'ora che Meloni junior fermi il treno delle parole in libertà dei suoi", hanno concluso. (Rin)