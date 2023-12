Covid: D'Amato (Azione), ritardo in vaccinazioni, non bastano open day serve reclutamento attivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembra che Rocca si sia finalmente accorto che esiste il Covid. Meglio tardi che mai, ora però bisogna organizzare una vera campagna vaccinale e recuperare il tempo perso. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D'Amato. "Il flop della campagna vaccinale fino ad oggi, assieme al sovraffollamento dei Pronto soccorso ha indotto il presidente Rocca a impegnarsi, con un forte ritardo, nella campagna vaccinale. Ben venga il cambio di rotta annunciato - aggiunge D'Amato - ma non basta limitarsi agli open day, si deve programmare un reclutamento attivo soprattutto tra la popolazione più fragile e anziana. Quello che consiglio al Presidente Rocca è di rimettere in piedi un'organizzazione che si è rilevata efficace ed efficiente. Il Lazio è passato da regione leader per numero di vaccinati a maglia nera. Sono settimane che segnalo la difficoltà nel fare i vaccini soprattutto per fragili e anziani, e i dati sono impietosi. Basta pensare che nel Lazio la percentuale di over 80 che si è vaccinata è di appena il 6,5 per cento. Con le prossime festività in mancanza di un deciso cambio di rotta è facile prevedere un netto peggioramento della situazione".(Com)