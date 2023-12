Fvg: rettore Università Trieste, finanziamenti ad atenei siano efficaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Supportare le università con un sistema di finanziamenti efficace e che non generi eccessive disparità tra Nord e Sud e tra atenei pubblici e privati. È l’appello lanciato oggi dal rettore dell’Università di Trieste, Roberto Di Lenarda, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024, il centesimo dalla fondazione dell’ateneo, che ha ospitato anche un’assemblea della Conferenza dei rettori delle università italiane. “Per il nostro ateneo è un onore ospitare per la prima volta nella nostra storia giunta e assemblea Crui - ha detto Di Lenarda - in questo anno così particolare per noi vogliamo ribadire il ruolo centrale che le università pubbliche rivestono e fare appello affinché vengano sempre meglio supportate con un sistema di finanziamenti efficace e che non generi eccessive disparità tra Nord e Sud e tra atenei pubblici e privati. È necessario soprattutto arginare con una regolamentazione seria il proliferare delle università telematiche, che offrono una didattica non paragonabile ai corsi degli atenei ‘in presenza’, e aumentare in maniera sensibile e con gli adeguati aiuti economici il numero dei laureati, drammaticamente basso. Solo se saremo sostenuti adeguatamente - ha proseguito Di Lenarda - potremo supportare il Paese a far fronte alle sfide che arrivano dall’intelligenza artificiale, dalla crisi energetica e ambientale e dal drammatico calo demografico le cui conseguenze si faranno sentire a breve”. (Frt)