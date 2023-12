Veneto: Basso (Cgil) su bilancio regionale, inadeguato ad affrontare contesto socioeconomico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio regionale è inadeguato ad affrontare il contesto socioeconomico del Veneto. Lo ha dichiarato Tiziana Basso, segretaria generale Cgil Veneto. "L'immagine che viene trasmessa dalla Giunta - ha dichiarato Basso - di una sanità d'eccellenza è vuota retorica che si scontra con la realtà dei fatti. La realtà è che nel 2022 c'è stata una riduzione delle prestazioni del 12,2 per cento rispetto al 2019. I tempi delle liste di attesa si sono allungati al punto che il 6,4 per cento dei nostri concittadini rinuncia a curarsi. La situazione, nell'anno in corso, non è affatto migliorata. I nostri Caf - ha sottolineato - registrano un incremento delle spese in sanità privata del 4 per cento per i pensionati (1.223 euro all'anno) e del 6 per cento per i lavoratori (1.145 euro l'anno). Mancano all'appello 1300 medici delle diverse specialità e oltre 5.000 figure del comparto (infermieri, tecnici, ostetriche, fisioterapisti, operatori sociosanitari). Stesso problema riguarda i Medici di medicina generale, che hanno una media di oltre 1700 pazienti ciascuno, con 784 zone in cui la loro presenza è carente. E non è certo solo la sanità ad essere in enorme sofferenza. Pensiamo alle case di riposo, con le rette che stanno crescendo, come denuncia lo Spi Cgil, di oltre 2.000 euro all'anno. E il fondo per la non autosufficienza è fermo da anni, nonostante il progressivo l'invecchiamento della popolazione e l'inflazione (costi fissi per personale e energia). Decine di migliaia di cittadini, a causa delle scelte del Governo nazionale, non ricevono più alcun sostegno all'affitto e la Giunta non solo non fa nulla per indurre a cambiare scelte la maggioranza parlamentare, che ha il suo stesso colore politico, ma non stanzia un euro per aiutare famiglie che rischiano di perdere l'abitazione in cui abitano. Il prossimo anno queste contraddizioni rischiano di esplodere e la manovra di bilancio regionale appena approvata non è assolutamente in grado di scongiurarlo", ha concluso la segretaria. (Rev)