Milano: Polizia di Stato e Associazione Italiana Neuroblastoma Onlus insieme per la ricerca

- Anche quest’anno la Polizia di Stato ha partecipato all’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Neuroblastoma Onlus. Questa mattina, a Milano, all’interno della mensa della caserma Garibaldi, in occasione della campagna natalizia "Dono Ricerca, Ridono la Vita”, due volontarie dell’associazione hanno raccolto dei fondi attraverso l'offerta di panettoni, cioccolatini e doni natalizi solidali. Da tempo la Polizia di Stato sostiene le numerose campagne finalizzate a diffondere la conoscenza sul neuroblastoma e sui tumori cerebrali pediatrici, considerate tra le prime cause di morte per malattie in età prescolare e a finanziare la ricerca scientifica e il progresso dei trattamenti terapeutici di tali patologie tumorali infantili (Com)