Regno Unito: "The Economist", disputa tra i Conservatori su legislazione migratoria mina stabilità del Paese

- Il Regno Unito ha bisogno di stabilità, ma la disputa sulla legge per il trasferimento dei migranti illegali in Ruanda evidenzia come né il primo ministro Rishi Sunak né il Partito conservatore possono fornire tale stabilità al Paese. È quanto ha affermato il settimanale britannico "The Economist", dichiarando che la politica sul Ruanda è "sia impraticabile che senza principi". Il settimanale evidenzia come, sebbene tale programma sia stato introdotto per la prima nel 2020 dall'ex primo ministro Boris Johnson, ad oggi nessun aereo è ancora decollato nonostante il Regno Unito abbia pagato 240 milioni di sterline (278 milioni di euro) al Ruanda (ovvero il 2,3 per cento del Pil ruandese). "Sebbene l'immigrazione illegale sia una preoccupazione genuina e molti altri governi gradiscano l'idea di mandare rifugiati offshore, questo trattato è particolarmente meschino" dice il "The Economist". Per realizzare tale piano, secondo il settimanale, il governo di Londra avrebbe reso le cose ancora peggiori. Il nuovo trattato con il Ruanda affronta le preoccupazioni della Corte suprema, ma stabilisce che i giudici "devono trattare in modo conclamato la Repubblica del Ruanda come un Paese sicuro". (segue) (Rel)