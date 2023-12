Regno Unito: "The Economist", disputa tra i Conservatori su legislazione migratoria mina stabilità del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trattato, approvato martedì dalla Camera dei Comuni, impedisce anche ai tribunali di applicare elementi dello Human Rights Act, che attua la Convenzione europea dei diritti umani (Cedu) nel Regno Unito, quando si tratta di deportati in Ruanda. "Un primo ministro sensato a capo di un partito sensato avrebbe potuto ritirare giudiziosamente la politica sul Ruanda tempo fa, anche perché il numero di attraversamenti illegali della Manica è effettivamente diminuito" dice il "The Economist", aggiungendo però che "Sunak, purtroppo, non è quel tipo di primo ministro. E i Tory sicuramente non sono quel partito". Secondo il settimanale, infatti, il voto di martedì che ha portato all'approvazione della legge sul Ruanda, non mette fine alle faide interne tra i membri del partito, ma anzi le estende. "Il dibattito sul Ruanda sta consumando l'ossigeno politico, impedendo al governo di fare cose più utili e dando al Partito laborista un percorso più facile di quanto meriterebbe" conclude il settimanale. (Rel)