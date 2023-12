Roma: assessora Sociale, con "Christmas for you" programma di iniziative per bimbi e anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta Capitolina ha approvato il programma "Christmas for you 2023": diverse iniziative rivolte agli ospiti delle case famiglia e alle persone anziane per trascorrere il Natale insieme in città. "Uno degli obiettivi primari di welfare cittadino - sostiene l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari - è il contrasto all'isolamento sociale che spesso è anche il risultato di fragilità difficili da intercettare. In particolare le festività natalizie possono rappresentare un momento di forte malinconia, soprattutto per le persone che vivono in una condizione di solitudine e di marginalità sociale. Per questo abbiamo voluto organizzare alcune iniziative e attività che possano promuovere la partecipazione e aiutare i bambini a crescere insieme, con giornate diverse che possano spezzare la routine e offrire occasioni per riscoprire il valore e il piacere dello stare in compagnia". (segue) (Com)