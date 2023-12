Roma: assessora Sociale, con "Christmas for you" programma di iniziative per bimbi e anziani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le iniziative in programma: il progetto "Una giornata da non dimenticare", in collaborazione con Farmacap, prevede la partecipazione di circa 400 anziani ad una giornata speciale. Il prossimo 15 e 18 dicembre potranno, ad esempio, assistere ad uno spettacolo teatrale, andare a pranzo insieme in un ristorante del centro di Roma e visitare la mostra dei presepi e la Basilica di S. Pietro; Il pomeriggio del 20 dicembre, presso la casa di riposo Roma3, si terrà il concerto di Natale a cui seguirà una cena tutti insieme e uno scambio di doni. Sempre il 20 dicembre al Teatro Argentina, in collaborazione con l'assessorato alla Cultura, si terrà lo spettacolo "Storie di Natale" di Gianni Rodari che vedrà la partecipazione di bambini ospiti di case-famiglia e di nuclei monoparentali (madri/bambino). Continuano poi le iniziative a piazza Navona con spettacoli di burattini per i bambini delle case famiglia che hanno anche contribuito a decorare "l'albero della Pace". (segue) (Com)