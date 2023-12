Roma: assessora Sociale, con "Christmas for you" programma di iniziative per bimbi e anziani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 18 dicembre alle ore 10, presso l'Acquario, si terrà poi uno spettacolo di musica e canto realizzato dagli alunni della Scuola Primaria "Casalotti" che hanno partecipato al laboratorio "Musica insieme", con l'intento di favorire l'inclusione e aiutare i bambini a socializzare. Per promuovere iniziative in modo più diffuso nei territori, l'assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute ha messo poi a disposizione di ogni Municipio appositi fondi per l'organizzazione di eventi, feste, momenti ludici e culturali a favore delle persone anziane durante le festività natalizie. (Com)