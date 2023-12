Atreju: Sabatini (Fd'I), partito è cuore e anima di maggioranza nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere di Fratelli d'Italia del Lazio, Daniele Sabatini, ha partecipato all'inaugurazione di Atreju, la tradizionale festa nazionale di Fratelli d'Italia. "Sono orgoglioso di essere qui in rappresentanza del gruppo di Fratelli d'Italia della Regione Lazio che ho l'onore di guidare e che per la prima volta nella storia è composto da ben 22 consiglieri regionali - spiega Sabatini in una nota -. Un gruppo molto affiatato, ma soprattutto costantemente impegnato a dare risposte ai cittadini che ci hanno dato fiducia. La prossima settimana approveremo il primo bilancio dell'era Rocca e, nonostante la situazione che abbiamo trovato al nostro arrivo, stiamo dando risposte importanti soprattutto alle famiglie e alle imprese, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per la riduzione dell'Irpef e dell'Irap e con agevolazioni per i redditi più bassi. Fratelli d'Italia - ha aggiunto - è il cuore e l'anima della maggioranza del Lazio. Il percorso è ancora lungo ma lavoriamo per soddisfare le esigenze degli elettori che ci hanno chiamato a governare e ce la stiamo mettendo tutta per cambiare in meglio la nostra Regione". (Com)