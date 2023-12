Fvg: rettore Università Trieste, centenario è opportunità per guardare al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centenario dell’Università di Trieste non è solo un’occasione per celebrare il passato, ma soprattutto un'opportunità per guardare con coraggio al futuro. Lo ha detto oggi il rettore dell’Università di Trieste, Roberto Di Lenarda, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024, il centesimo dalla fondazione dell’ateneo. "Nei prossimi anni - ha spiegato - lavoreremo per rispondere alle sfide globali. Desideriamo investire in metodologie didattiche innovative e nell'ampliamento di iniziative di formazione a carattere trasversale e professionalizzante con sempre maggiori contatti con il mondo produttivo e il territorio. Nell'ambito della ricerca, vogliamo impegnarci a migliorare la capacità di attrarre risorse e promuovere attività internazionali sfruttando la posizione geografica di Trieste e la partecipazione ad alleanze europee e reti transfrontaliere". I fondi dedicati alla ricerca su cui può contare l’ateneo ammontano a 19 milioni di euro, una cifra cresciuta anche grazie ai maggiori finanziamenti per progetti di rilevante interesse nazionale (Prin) ottenuti. Con 5.400 neoiscritti, nel 2023 l'ateneo ha fatto registrare un aumento complessivo di immatricolazioni del 20 per cento rispetto allo scorso anno. Sono 552 gli immatricolati provenienti dall'estero (il 10 per cento del totale) ed è aumentata l'attrattività anche dalle altre Regioni italiane, in particolare da Lombardia, Puglia, Sicilia ed Emilia-Romagna. Sono 744 i docenti, rispetto ai 653 del 2019, con una riduzione dell'età media di circa 4 anni. In crescita anche il personale tecnico amministrativo. "Guardando al mercato del lavoro, l'ateneo intende rispondere con un aumento dell'offerta formativa e della ricerca in discipline come l'intelligenza artificiale, la sostenibilità ambientale, la biomedicina, la transizione digitale, tra le altre - ha concluso Di Lenarda -. Investiremo anche sul ruolo delle discipline umanistiche per favorire lo sviluppo di spirito critico, soft skills e flessibilità nelle giovani generazioni". (Frt)