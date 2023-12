© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le élite politiche polacche non intendono abbandonare l'idea di controllare i territori occidentali dell'Ucraina. Lo ha affermato il direttore del servizio di intelligence straniero della Russia (Svr), Sergei Naryshkin, nel corso di una conferenza stampa svoltasi a margine della riunione dei leader delle agenzie di sicurezza e dei servizi di intelligence dei Paesi della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) a Minsk. "Le informazioni che riceve il servizio di intelligence straniero indicano che le élite polacche non abbandoneranno i piani ambiziosi per organizzare il controllo dei territori occidentali dell'Ucraina", ha detto Naryshkin ai giornalisti. Secondo Mosca, Varsavia seguirà le indicazioni di Bruxelles per "il pacifico sviluppo politico ed economico dei territori ucraini occidentali". Allo stesso tempo, ha aggiunto Naryshkin, "l'Occidente collettivo" non intende dare l'opportunità alla Polonia di partecipare pienamente alla formazione della politica europea. (Rum)