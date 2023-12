Difesa: Rauti su nave Cavour per evento benefico "Un sorriso speciale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero sottolineare quanto il prezioso servizio svolto da un'agenzia come Nova, talvolta non venga valorizzato, un lavoro paziente ed attento svolto “dietro le quinte”" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- Il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, ha partecipato oggi, su delega del ministro della Difesa, onorevole Guido Crosetto, all'evento "Un sorriso speciale", che si è svolto su nave Cavour, nel porto di Civitavecchia, per la consegna simbolica di un contributo solidale in favore della Smile house fondazione Ets. "Un'iniziativa solidale e concreta - ha detto Rauti - che porterà un sorriso a tanti bambini e adulti nati con labiopalatoschisi, il cosiddetto 'labbro leporino', e bisognosi di cure specialistiche che la Smile house potrà offrire all'interno del presidio ospedaliero della Marina militare a Taranto". La somma è stata donata dal Sacro militare ordine costantiniano di San Giorgio, in virtù degli accordi sottoscritti tra il segretariato generale della Difesa e direzione nazionale degli Armamenti e la Marina militare. "La Difesa - ha proseguito il sottosegretario Rauti - è in prima linea ovunque ci sia bisogno, anche in collaborazione con enti del Terzo settore, come in questo caso. Quello di oggi ne è un bellissimo esempio, ma ce ne sono in campo tantissimi altri, in Italia e all'estero; voglio solo ricordare l'ultimo in ordine di tempo, la missione di nave Vulcano, un ospedale galleggiante della Marina militare, che dal 3 dicembre è ormeggiata nel porto di Al Arish, in Egitto, per curare i feriti civili del conflitto in Medio Oriente". (Rin)