Difesa: Rauti su nave Cavour per evento benefico "Un sorriso speciale"

22 luglio 2021

- Il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, ha partecipato oggi, su delega del ministro della Difesa, onorevole Guido Crosetto, all'evento "Un sorriso speciale", che si è svolto su nave Cavour, nel porto di Civitavecchia, per la consegna simbolica di un contributo solidale in favore della Smile house fondazione Ets. "Un'iniziativa solidale e concreta - ha detto Rauti - che porterà un sorriso a tanti bambini e adulti nati con labiopalatoschisi, il cosiddetto 'labbro leporino', e bisognosi di cure specialistiche che la Smile house potrà offrire all'interno del presidio ospedaliero della Marina militare a Taranto". La somma è stata donata dal Sacro militare ordine costantiniano di San Giorgio, in virtù degli accordi sottoscritti tra il segretariato generale della Difesa e direzione nazionale degli Armamenti e la Marina militare. "La Difesa - ha proseguito il sottosegretario Rauti - è in prima linea ovunque ci sia bisogno, anche in collaborazione con enti del Terzo settore, come in questo caso. Quello di oggi ne è un bellissimo esempio, ma ce ne sono in campo tantissimi altri, in Italia e all'estero; voglio solo ricordare l'ultimo in ordine di tempo, la missione di nave Vulcano, un ospedale galleggiante della Marina militare, che dal 3 dicembre è ormeggiata nel porto di Al Arish, in Egitto, per curare i feriti civili del conflitto in Medio Oriente". (Rin)