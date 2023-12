© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ad Alessia Lautone, direttrice dell'agenzia di stampa LaPresse, per la vile aggressione di questa mattina alla Stazione Centrale di Milano”. Lo ha dichiarato il Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati. (Com)