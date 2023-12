Governo: Floridia (M5s) su treno Lollobrigida, "Arianna Meloni non si rende conto delle cose che dice"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sorella d'Italia Arianna Meloni è orgogliosa del marito Lollobrigida che ha fermato un Frecciarossa a suo piacimento. Dice anche che "È una cosa che hanno sempre fatto tutti". Certo, chi non ha mai fermato un treno per farsi venire a prendere dall'auto blu?". Lo scrive sui social la senatrice del Movimento 5 stelle Barbara Floridia. "O non si rendono nemmeno conto delle cose che dicono e fanno, oppure pensano di poter offendere quotidianamente l'intelligenza delle persone", aggiunge. (Rin)