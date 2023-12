Germania: ministra Interno, arresto membri Hamas dimostra vigilanza autorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arresto di quattro presunti membri della “organizzazione terroristica Hamas”, effettuato oggi tra Berlino e Rotterdam nei Paesi Bassi, dimostra che “le nostre autorità di sicurezza sono estremamente vigilie e agiscono di conseguenza”. È quanto afferma la ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, in un messaggio su X. L'esponente del governo federale evidenzia: “Abbiamo i gruppi islamisti nel mirino”. Faeser prosegue: “La protezione degli ebrei ha per noi la massima priorità, applichiamo tutti i mezzi dello Stato di diritto contro quanti minacciano la vita degli ebrei e l'esistenza di Israele”. I quattro presunti membri di Hamas sono accusati di appartenenza a un'organizzazione terroristica straniera e di preparare attacchi contro obiettivi ebraici in Europa. (Geb)