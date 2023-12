Belgio: quotidiano "Het Laatste News" accusa Chiesa cattolica di aver sottratto alle madri 30.000 bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Belgio dalla fine della Seconda Guerra mondiale agli anni Ottanta la Chiesa cattolica ha sottratto circa 30 mila neonati alle rispettive madri per rivenderli. Lo riferisce "Het Laatste News", quotidiano delle Fiandre in lingua olandese. I bambini venivano tolti alle madri che avevano bisogno di aiuto e venivano accolte negli istituti della Chiesa, dove subivano anche abusi. Dopo aver partorito, alcune venivano anestetizzate, mentre ad altre venivano messe delle maschere che gli impedivano di vedere il figlio. "In quel periodo ci si poteva rivolgere solamente a dei religiosi, avevano il monopolio perché l'aborto non esisteva"; ha spiegato Marleen Adriaens, che ha fondato l'associazione Mater Matuta per aiutare le madri biologiche a ritrovare i loro figli. (Beb)