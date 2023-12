Migranti: Speranzon (Fd'I), ennesimo scandalo a sinistra, doveroso che approdi in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scandalo dei presunti scambi di informazioni riservate tra politici, Ministeri, Luca Casarini e il suo socio Beppe Caccia approda in Parlamento. Ho depositato un'interrogazione a risposta scritta ai ministri dell'Interno e delle Infrastrutture e Trasporti per avere chiarimenti sulla questione. Chiedo lumi sulle indiscrezioni uscite mezzo stampa. Purtroppo questa pare proprio una storiaccia che si sta accartocciando sempre peggio". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario a palazzo Madama. "Sulla questione in generale farà luce la magistratura, ma intanto è fondamentale capire già da oggi se gli appoggi politici con scambi di informazioni riservate a Casarini, narrati sui giornali, siano veri e comprovati o meno. Sarebbe grave, certamente inopportuno e forse illecito che rappresentanti dello Stato, alte figure politico istituzionali della sinistra si siano prestate a questo scambio di informazioni, in sfregio del proprio ruolo istituzionale, magari per agevolare chi oggi è indagato per reati molto gravi che potrebbero avere correlazioni proprio con le informazioni riservate ricevute da rappresentanti politici. L'ennesimo scandalo che sommato al caso Soumahoro racconterebbe una nuova storia sul dramma dell'immigrazione cavalcato per scopi tutt'altro che umanitari", conclude.(Rin)