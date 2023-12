Sud Sudan: uccisi in un agguato due sudanesi in fuga dal conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini fuggiti dal conflitto in Sudan sono stati uccisi in Sud Sudan dopo che il veicolo su cui viaggiavano è stato fermato sotto la minaccia di una pistola. Lo ha riferito in una nota l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), secondo cui il veicolo è stato circondato da giovani armati che hanno costretto tutte le persone a bordo a scendere. Gli aggressori hanno poi rapito e ucciso due uomini di età compresa tra 21 e 62 anni. I motivi dell'agguato, avvenuto nello Stato centrale di Warrap, non sono chiari, ma l'agenzia ha affermato che quanto accaduto "mette in discussione la nostra intera strategia" di trasportare i rifugiati sudanesi in un campo appena aperto a Wedweil, nello Stato settentrionale di Bahr el Ghazal. Più di 438 mila persone sono arrivate in Sud Sudan da quando è scoppiato il conflitto in Sudan ad aprile tra l'esercito e le Forze di supporto rapido (Rsf). (Res)