Giustizia: Delmastro, completato quadro garanzie previdenziali magistrati onorari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'intenso lavoro del governo Meloni, abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti per dare anche ai magistrati onorari le tutele previste per la generalità dei lavoratori. Con un subemendamento alla manovra, abbiamo completato il quadro delle tutele previdenziali e assistenziali, garantendo anche ai magistrati onorari confermati l'accesso a prestazioni fondamentali - cui prima non avevano diritto - come l'indennità di malattia, le tutele per la maternità o in caso di disoccupazione". È quanto dichiara, in una nota, Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia. "Particolarmente importante anche il sostegno alla famiglia, con la possibilità di beneficiare degli assegni al nucleo famigliare per sostenere la crescita dei figli - continua Delmastro -. Ancora una volta dimostriamo con i fatti, che abbiamo a cuore i problemi della categoria e che lavoriamo con dedizione per ridare a questi lavoratori la dignità e le garanzie che meritano".(Com)