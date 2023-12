Imprese: Concessione autostradali venete ottiene certificazione per parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Concessione autostradali venete (Cav) ha ottenuto la certificazione di parità di genere. "Un'attestazione per l'impegno – ha dichiarato la vicepresidente regionale e assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti - volto a favorire una più equa parità di genere nei luoghi di lavoro, un riconoscimento per le iniziative avviate in questi anni, adottando policy adeguate per creare un ambiente di lavoro più inclusivo e diversificato, a dimostrazione dell'attenzione alla valorizzazione del ruolo delle donne nei luoghi di lavoro". "Esprimo – ha proseguito - le mie congratulazioni a Cav, Concessioni Autostradali Venete, la società partecipata della Regione Veneto ha ottenuto la certificazione Uni/PdR 125:2022 che riconosce la capacità dell'azienda di aver adottato misure concrete per promuovere una cultura aziendale e un ambiente di lavoro inclusivo, rispettoso delle pari opportunità e un'adeguata rappresentanza di entrambi i sessi. Un ringraziamento per il lavoro svolto alla presidente Monica Manto, all'amministratore delegato Maria Rosaria Anna Campitelli e a tutto il personale di Cav. È nostro dovere, come istituzione, continuare a impegnarci concretamente nel sensibilizzare la comunità e promuovere una cultura di rispetto reciproco". "I risultati estremamente positivi degli audit – ha evidenziato la vicepresidente - sono arrivati al culmine di un percorso iniziato nel secondo trimestre 2023, che ha portato la Società, per la prima volta guidata da un Presidente e Amministratore delegato donne e con un CdA a maggioranza femminile, a vedere riconosciuto il proprio impegno nell'attuazione di politiche di parità in azienda". "Complessivamente – ha concluso De Berti - la percentuale di raggiungimento è del 77 per cento (il minimo è 60 per cento). Gli obiettivi di miglioramento a medio e lungo termine contribuiranno a valorizzare ulteriormente la parità di genere all'interno della Società, evitando stereotipi e discriminazioni e riorientando la cultura aziendale in modo che possa essere sempre più inclusiva e rispettosa delle competenze di genere". (Rev)