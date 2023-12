Spazio: Urso, nomina Marco Ferrazzani a nuovo direttore servizi interni Esa è riconoscimento ruolo Italia in programmi spaziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La nomina dell'italiano Marco Ferrazzani a Direttore dei servizi interni dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), ufficializzata oggi, è motivo di grande soddisfazione per il nostro governo e per il Paese: un incarico di tutto prestigio, che si occupa in particolare della gestione finanziaria dell'Agenzia e delle sue risorse umane, comprese quelle presso la rete dei centri spaziali Esa in tutta Europa”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, titolare della delega al coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali, commentando la notizia della nomina di Ferrazzani da parte dei 22 Stati Membri dell'Esa durante la riunione odierna del Consiglio. “La designazione di Ferrazzani porta l’Italia ad avere finalmente due posizioni apicali nell’ambito dell’Agenzia, con Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra e responsabile dell'Esrin, il centro Esa a Frascati, un riconoscimento esplicito del ruolo accresciuto che l'Italia ha nei programmi spaziali”, ha aggiunto il ministro Urso, “si rafforza così la presenza del nostro Paese all’interno di questa importante istituzione, alla luce anche dell’eccellenza italiana nel settore spaziale e del nostro rilevante impegno finanziario sul budget dell’Agenzia, confermato in occasione dell’ultima Ministeriale del novembre dello scorso anno a Parigi”. (segue) (Com)