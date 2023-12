Spazio: Urso, nomina Marco Ferrazzani a nuovo direttore servizi interni Esa è riconoscimento ruolo Italia in programmi spaziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- La nomina si inserisce in un quadro più ampio di politica industriale tesa a valorizzazione il comparto spaziale sia in Italia, sia sul piano internazionale. L’Italia nell’ultimo anno ha dato forte impulso all’attività nel settore dello spazio, stanziando 3,1 miliardi di euro nell’ambito della citata Ministeriale di Parigi e 2,1 miliardi di euro sui fondi del Pnrr e promuovendo una politica di rafforzamento dei lanciatori europei Ariane6 e Vega-C, con forte presenza industriale italiana, nel corso del Vertice spaziale europeo di Siviglia nel novembre scorso. Previsto, inoltre, un collegato alla manovra finanziaria dedicato al settore dello spazio, per deliberare finalmente una legge quadro all'avanguardia in Europa. Marco Ferrazzani, dopo aver conseguito la maturità classica presso la Scuola militare Nunziatella, si è laureato con lode presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli. Ha altresì studiato presso le Università di Salisburgo (Austria), Georgetown e Harvard Law School (Usa). Dal 1998 fa parte dell'Esa, dove negli ultimi 12 anni ha ricoperto l'incarico di Consigliere Giuridico e Capo del Dipartimento Giuridico dell'Agenzia. La nomina di Ferrazzani è inoltre di buon auspicio per l’Italia perché arriva proprio alla vigilia dei principali appuntamenti promossi in occasione della terza Giornata Nazionale dello Spazio che celebra l'anniversario del lancio in orbita del primo satellite italiano, il “San Marco 1”, conosciuto anche come lo “sputnik tricolore”, avvenuto nel 1964. (Com)