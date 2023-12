Sardegna: Unione Pastori pronta a barricate per impedire arrivo scorie nucleari nell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia che il nostro territorio e, in generale, la Sardegna rientra tra le aree individuate dal Ministero dell’Ambiente come possibile deposito di scorie nucleari, preoccupa e indigna i soci dell’Unione Pastori e le loro famiglie. "Non resteremo fermi e zitti ad accettare una scelta scellerata, che creerebbe enormi ripercussioni alla nostra economia". Lo afferma il presidente dell’Unione Pastori, Salvatore Pala, che, a nome dei 600 soci della Sardegna centrale, ricorda gli importanti investimenti che la cooperativa sta portando avanti, anche con risorse nazionali e scelte lungimiranti in tema di approvvigionamento energetico, certificazione di qualità, tracciabilità. (segue) (Rsc)